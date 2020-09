GALERII | Katrina Lehis tuli epeevehklemise Eesti meistriks, meeste seast võidutses üllataja. Lehis: väga keeruline on, kui teed trenni, aga väljundit pole 

"Laps läks uuesti lasteaeda ja tegemist oli palju. Ei tundnud end liiga hästi enne võistlust ja plaan oli võtta hästi rahulikult. See mind ilmselt täna päästis, et võtsin väga rahulikult ja ei teinud vigu," lausus ta. "Matšid olid tegelikult rasked, kuigi seisud seda ei näita. Eriti kohtumiste algused olid keerulised, lõpud läksid kuidagi sobivaks ja leidsin punktid üles."

Lehise sõnul oli koroonaperiood talle raske. "Ma pole tüdinud, kuid väga keeruline on, kui teed pidevalt trenni, aga väljundit pole," nentis Eesti meister. "Treeningvõistlused pole ikka see. 11 aastat olen võistlustel käinud ja nüüd ühtäkki pole midagi - keegi ei tea, kes, mis, kus või millal. Kohati on see eriti vaimselt raske."