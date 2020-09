Kadrina Karude karikaturniiri esikoht rändas Pärnusse, Tarvas Cupi võitis Rapla 

Rapla peatreener Toomas Annuk tõdes, et kontrollmängude eesmärk sai täidetud. "Saime esmase ülevaate, kõik said mänguaega ja üldiselt on meeleolu hea. Pall liikus, üksteisest arusaamine oli esimeste mängu kohta üllatavalt okei. Uued mehed jätsid kõik positiivse mulje. Turniirivõit käes, on hea hooajale vastu minna," rääkis ta meeskonna sotsiaalmeedias.