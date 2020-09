Jalgpall Mbappe plaanib PSGst lahkuda, uus koduklubi võiks asuda Inglismaal Toimetas Kadi Parts , täna, 13:02 Jaga: M

Kylian Mbappe. Foto: CHARLES PLATIAU/Scanpix

The Times vahendas, et Kylian Mbappe andis Pariisi Saint-Germainile teada, et ta tahab peagi klubist lahkuda.