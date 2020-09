USA lahtiste võitja ammutas jõudu Kobe Bryantilt 

22aastane jaapanlanna teenis täna öösel oma kolmanda Suure Slämmi turniiri võidu, kui alistas naiste üksikmängu finaalis Victoria Azarenka. Pärast võitu kandis Osaka Bryanti särki ja ütles, et sai just korvpallilegendilt jõudu. „Tahan olla sellist tüüpi inimene nagu tema arvas, et ma olen. Ta arvas, et ma võin olla võimas, seega loodetavasti tulevikus ma olengi võimas,“ rääkis Osaka pressikonverentsil.