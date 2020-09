ÕHTULEHE EKSPERIMENT | Nädalase treeningu pealt Eesti meistrivõistlustele: „Jääb kripeldama, et ei tulnud võitu.“ 

Pühapäeva õhtu on tavaliselt aeg, kui saab mõtiskleda järgmise nädala leheteemade üle. Eelmisel nädalal oli sellega lihtne, sest oli teada, et 12. septembril toimuvad vehklemise Eesti meistrivõistlused. Selle kajastamine on kohustuslik, kuna tegu on siiski Eesti taasiseseisvumise edukaima medalialaga tiitlivõistlusel ja nii rajal kui ka selle ümber toimetavad Euroopa ja maailmameistrid. Kui hakkasin oma vehklemistuttavatelt võistluse toimumispaiga ja muude detailide kohta küsima, tehti aga täiesti sürreaalne pakkumine: „Aga miks sa võistlema ei tule?“ Sellele pakkumisele polnud võimalik eitavalt vastata, küll ülejäänud detailid lõpuks ise kokku jooksevad. Järgmisel päeval olin Vilde teel asuvas legendaarses vehklemissaalis treeningul. Nagu sportlased ikka, tahtsin enne suurturniiriks valmistumist saada võimalikult palju head vehklemist, et olla kuue päeva pärast tippvormis.