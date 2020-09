FOTO | Õnnesoovid! Margus Hundi pere saab uuel aastal lisa 

"Meeskond Hunt kasvab. Oleme väga elevil, et meie perre lisandub märtsis beebitüdruk. Aitäh, Jeesus, selle hindamatu kingi eest ja imelise hooaja alguse eest," kirjutab naine pildi juures, millel nende üks poegadest hoiab käes tahvlikest ultrahelipildiga ja tekstiga, mis ütleb, et märtsis on tulemas väikeõde.