Jüri Vips jõudis poodiumile, kuid nädalavahetus tekitas kahetisi tundeid 

Samas ei tähenda see, et Vips on Super Formula sarjas kõrgest mängust automaatselt väljas, sest koroonaviiruse tõttu tehti reeglites muudatus, mis võimaldab sõitjatel kuni kahest võidusõidust tagajärgedeta puududa. Super Formula kolmas etapp toimub 18. oktoobril. Kas Vips pääseb tolleks ajaks Jaapanisse, pole praegu muidugi teada. "Töötame selle nimel iga päeva, isegi Eesti valitsus on olnud kaasatud, kuid praegu ei tundu Jaapanisse pääsemine tõenäoline," lausus Vips lähituleviku kohta.