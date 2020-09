Kristjan Ilves võistles Norras uues formaadis: huvitav, aga paganama raske! 

Kui murdmaasuusatajad sprindivad enamasti mõnisada meetrit üle kilomeetri, siis kahevõistlejad uhasid Lillehammeris 800 meetrit. "See on väga rõve distants," märkis Ilves. "Põhimõtteliselt poolteist minutit tuleb vajutada nii palju, kui torust tuleb. See on paganama raske. Üllatavalt raske. Läksin proloogi maru suure hooga sõitma, aga viimased 150 meetrit tõmbas ikka päris kangeks."