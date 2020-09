Egon Kaur loodab järgmisel hooajal osaleda viie-kuuel MM-rallil 

Pärast Rally Estoniat pole rallimehe elus suuri muutusi toimunud. "Rohkem inimesi on mu nime kuulnud, sõit arenes strateegilise poole pealt ja saime kogemust. Muus osas olen sama Egon," lausus Kaur. "Kindlasti loodan, et tulemusest on tuleviku mõttes kasu. Püsisime lähedal Oliverile (Solberg – M. T.), kellel on kõik eelised olemas. Neid asju vaadates on näha, et võiks edasi proovida.".

Ta lisas: "Korraks oli mõte, et prooviks see aasta veel MMile eelarvet kokku saada, kuid kui viimase nädalaga imet ei juhtu, siis see tundub natuke müstilise plaanina. Tulevikule mõeldes võiks üksikürituste asemel teha kaasa rohkem etappe, järgmisel aastal isegi viis-kuus tükki. Isegi, kui saame vähem eelarvet kokku, siis sellegipoolest saaks sõita ja kiiruse pealt edasi minna."

Egon Kaur. Foto: Mari Luud

Suuri toetajaid on Kaur Motospordil käputäis, väikseid seevastu palju – seda ilmestas ka rallirahva toetus koduse WRC etapi eel. Järgmise aasta eelarvet hakkab ta kokku ajama juba enne Saaremaa rallit ning loodab taaskord rallifännide abile. "Unistuseks on 350 000, loomulikult jätkame suurtoetajate otsimisega. Kui õnnestub ühel-kahel etapil hea tulemus saada, siis saab sealt edasi minna," ütles Kaur.

Ta lisas, et unistus WRC-st pole kuskile kadunud ja vanust ta probleemina ei näe. "Pärast Rally Estoniat on nälg väga suur – kui oled nii lähedal meestele, kellel on tulevikku, siis see teeb näljaseks ja tahad veel võidu sõita."