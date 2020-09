Jalgpall SUUR ÜLEVAADE: Guam, Bhutan ja Uus-Meremaa – maailmas on vaid käputäis vutikoondisi, kelle aasta on olnud Eestist kehvem! Viljar Voog , täna, 15:30 Jaga: M

Erik Sorga tabamus mängus Valgevenega mullu septembris on senini jäänud Eesti koondise viimaseks. Foto: Tiit Tamme

Eesti jalgpallikoondise viimane aasta on olnud fenomenaalselt niru: mullusest septembrist saati on kaheksas mängus teenitud üks kasin 0 : 0 viik võõrsil Valgevenega ja löödud üks värav – sama vastase vastu kodustaadionil, kusjuures Erik Sorga tabamuse kohal hõljus tõsine suluseisulehk. Väravate vaheks näitab matemaatika 1 : 18. Kuigi maailmas on üle 200 vutiriigi, on nii kehv aasta ette näidata neist vaid mõnel.