AJALOOLISED KAADRID: Mick Schumacher andis kuuma isa legendaarse autoga 

Sel puhul saadeti Mugello ringrajale 2004. aasta vormel 1 auto, millega Michael Schumacher võitis oma seitsmenda MM-tiitli. Rooli istus Michaeli poeg Mick, kes oli toimuvast vaimustuses: „Usun, et ma ei suutnud pooltki sellest, milleks oli see auto omal ajal võimeline, kuid tunne on imeline!“