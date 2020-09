KUUMAD FOTOD | Raske vigastus viis Venemaa supertalendi modelliärisse 

„Mu selgroog on nagu 60aastasel,“ rääkis 15aastaselt Wilmbledoni noorteturniiri võitnud naine WTA-le. „Olukord oli nii kehv, et ükski arst ei soovinud mind aidata. Minu seisundit peeti lootusetuks. Lõpuks üks doktor proovis, aga ta ütles, et selg ei peaks vastu rohkem kui paar aastat.“