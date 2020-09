Spordivaria KÄÄRIKU RENESSANSS: metsade vahele peitunud spordibaasi suved on seitse aastat ette broneeritud Kaspar Koort , täna, 20:30 Jaga: M

GALERII

VAADE ÕHUST: Kergejõustikustaadion on viimane spordirajatis, mis Käärikul valmis sai. Uue murukattega väljak on mõeldud jalgpalluritele, odaviskajate ning ketta- ja vasaraheitjate jaoks on staadioni lähedal spetsiaalne heiteala. Foto: Aldo Luud

Kaheksa aastat tagasi sõlmisid Tartu ülikool ja sihtasutus Tehvandi Sport lepingu, millega viimane sai enda hallata ülikooli legendaarse, ent selleks hetkeks vana ja väsinud Kääriku spordibaasi. Vahepealsete aastatega on kerkinud üha uusi spordirajatisi ja renoveeritud vanu ning pole liialdus öelda, et nüüdseks on Käärikust saanud maailmatasemel treeningukeskus.