Eriti täbaras seisus ralliäss saab võimaluse Sardiinias 

Sordo osales ka Mehhiko rallil, mis läks täielikult aia taha, sest autot tabas mootoririke. „Ma ei saa isegi öelda, et sõidan tänavu kahel WRC-etapil, sest Mehhikos sõitsin korralikult ainult ühe kiiruskatse,“ sõnas ta ajakirjale AS Diaro.

Sordo on senise karjääri jooksul võitnud kaks MM-rallit: 2013. aastal Saksamaal ja eelmisel aastal just Sardiinias. Seega on igati loogiline, et Itaalia saarel saab võimaluse just tema. Kokku on ta MM-sarjas poodiumile jõudnud koguni 46 korda.