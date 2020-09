Bossil sai soomlaste hädaldamisest villand 

„Nad lasid pea norgu ja seda ei taha me enam näha. Kõik teame, mis seisus oleme ja peame saama hakkama,“ rääkis Millener. „Kutid muretsesid, kui konkurentsivõimeline on meie auto, kuid pärast seda võitis Esapekka esimese kiiruskatse. Tõsi, see oli lühike kiiruskatse, aga ta oli ikkagi kõige kiirem. Keegi ei läinud seda katset sõitma mõttega, et ta ei taha võita.