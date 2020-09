Aadrilaskja Mark Schmidt astub kohtu ette! Kas eestlastest spordipetiste kohta tuleb uut infot? 

Operatsioon „Aadrilaskmine“ sai saatuslikuks ka mitmele Eesti spordipetisele. Schmidti dopinguteenuste kasutamise on üle tunnistanud Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp. Vahele jäi ka Andrus Veerpalu ja Mati Alaveriga koostööd teinud kasahh Aleksei Poltoranin. Alaveri on Saksamaa ajakirjanduses peetud üheks Schmidti peamiseks abiliseks.

Süüdistus on 145 lehekülge pikk ja Müncheni regionaalkohtus peaks toimuma 26 istungit. Seega võib oodata, et pika kohtuprotsessi käigus kergitatakse saladuseloori ka eestlaste tegemistelt. Viimane istung on kavas detsembri lõpus.