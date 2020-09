VIDEO: Saksamaa karikavõistlustel kaotas mängija enesevalitsuse ja läks tribüünile fänniga kaklema 

DailyMail vahendas, et Leistner kaotas enesevalitsuse seetõttu, et Dresdeni meeskonna fänn solvas ta perekonda. „See läks ekstreemsustesse ja oli väga suur löök allapoole vööd. See oli rünnak mu perekonna, naise ja tütre suunas. Kuna see oli minu jaoks väga emotsionaalne mäng, siis kaotasin sel hetkel enesevalitsuse,“ kirjutas Leistner Instagramis.