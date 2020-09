Läbi aegade edukaim vormel 1 meeskond on sügavas augus 

Ferrari lootis tänavu astuda korralikult Mercedese meeskonna kandadele, ent kuulsa Itaalia autotootja fännide kurvastuseks seda juhtunud pole. Kui F1 sarjas on ära sõidetud üheksa etappi, on kaksikjuhtimine Mercedese meeste Lewis Hamiltoni ja Valtteri Bottase käes. Ferrari rooli keeravad Charles Leclerc ja Sebastian Vettel on sõitjate arvestuses vastavalt kaheksandal ja 13. kohal. Meeskondlikus arvestuses on Mercedes esikohal ja neil on ette näidata 325 punkti, Ferrari saldos on vaid 66 punkti ja sellega on nad alles kuuendal kohal.

Läbi aegade on Ferrari kogunud enim etapivõite: kokku on neid ette näidata 238. McLaren hoiab rekordiraamatus teist kohta 182 etapivõiduga, kolmas koht on Williamsi päralt (114) ja Mercedes on 109 etapivõiduga neljandal positsioonil.