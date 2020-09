Palliga kohtunikku löönud Djokovic: ma ei saa garanteerida, et seda uuesti ei juhtu 

33aastane serblane oli värskelt lõppenud USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel meeste üksikmängu favoriidiks, kuid tema turniir lõppes varakult, kui ta vihastas neljanda ringi kohtumise ajal ja lõi palli pahaselt oma selja taha. Kurval kombel tabas see üht naissoost joonekohtunikku otse kõri pihta ja turniiri peakohtunik otsustas Djokovici diskvalifitseerida.

Pärast juhtunut on Djokovic teinud mitu postitust oma sotsiaalmeediasse ja tunnistanud, et intsident tegi ta kurvaks. Nüüd on serblane osalemas Itaalias toimuval turniiril ja esmakordselt võttis ta USA lahtiste teemal avalikult sõna. „Ei saa öelda, et see täiesti ootamatu oleks olnud,“ vihjas Djokovic, et tal on oma keevalise temperamendi tõttu teisigi sarnaseid olukordi ette tulnud. Näiteks peksis ta mullu Monte Carlo turniiril oma reketit vastu maad.

Novak Djokovic mullu Monte Carlo turniiril oma reketit lõhkumas. Foto: ERIC GAILLARD/Scanpix

Djokovic lisas, et rääkis pihta saanud joonekohtunikuga omavahel pärast mängu ja diskvalifitseerimist. „Uurisin pärast matši, kuidas Laura ennast tunneb. Ta ütles, et kõik on korras ja mingisuguseid vigastusi pole. Tundsin ennast väga pahasti seetõttu, et talle šoki tekitasin ja draamat korraldasin. Ta ei väärinud seda, sest ta oli ju ilmselgelt lihtsalt vabatahtlikuna seal abis ja tegi oma tööd. Reeglid on selged, nii et leppisin sellega ja pidin edasi liikuma. Muidugi ei ole ma seda unustanud, arvatavasti ei unusta kunagi. Sellised asjad jäävad sulle eluks ajaks mällu, aga ma ei usu, et see kuidagi segab mind uuesti väljakule tulemast ja häid esitusi tegemast,“ rääkis Djokovic.

Serblase vihahoogu kommenteeris omalt poolt endine naiste üksikmängu viies reket Daniela Hantuchova, kes on nii Djokovici, tema naise Jelena kui ka treeneri Marian Vajda hea sõber. Hantuchova hinnangul on serblasel probleeme oma viha taltsutamisega. „Tundub, et vahel väljub tema viha kontrolli alt. Hoolin temast väga ja austan kõike, mis ta tennise heaks on teinud, aga loodan, et ta suudab juhtunust õppida,“ rääkis 37aastane Slovakkiast pärit Hantuchova Austraalia Yahoo Sportsile.