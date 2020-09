Saksamaa endise tippjalgpalluri juurest leiti suurel hulgal lastepornot, mees tegi ülestunnistuse 

Düsseldorfi kohus avaldas eile pressiteate, et Metzelderi vastu on esitatud süüdistus. Endisele tippvutimehele pannakse süüks, et tema omandusest leiti 297 lastepornograafiat kujutavat faili, lisaks on ta süüdistuse kohaselt viimase aasta jooksul saatnud WhatsAppi rakenduse vahendusel kolmele naisele 29 sarnase sisuga pilti – nii kirjutati DailyMaili veergudel.