KRÜPTILISED SÕNUMID: kas liputamisskandaali sattunud vabavõitluse superstaar plaanib tõesti oma elu lõpetada? 

Kõik sai alguse sellest, et BBC postitas McGregorist uudise, kus tema rahvuseks märgiti inglane. 32aastane McGregor on aga iirlane ning vähemalt üks Twitteri kasutaja teadis seda, sest avaldas oma kontol järgneva postituse: „Nad (inglased- toim) võivad ta endale saada. BBC-l on õigus, McGregor on inglane.“ Sapine postitus viitab selgelt sellele, et iirlased on oma vabavõitlejale selja pööranud ja see oli ajendiks, miks McGregor tegi oma Twitterisse mitu postitust.