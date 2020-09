HEA UUDIS: Paide Linnameeskonna noor talent siirdus Itaaliasse teise eestlase koduklubisse 

19-aastane Piht liitub esmalt S.P.A.L.-i Primavera võistkonnaga, kuid omab võimalusi ka põhimeeskonna treeningutele ja mängudele pääsemiseks. Teatavasti kuulub S.P.A.L.-i ridadesse ka Georgi Tunjov, kes lõppenud hooajal pääses klubi esindusmeeskonna eest Serie A-s platsile 10 mängus, vahendas Paide Linnameeskonna pressiesindus.



Kristofer Piht sõnas ülemineku kohta nii: „Tahan tänada kõiki seniseid klubikaaslaseid ja poolehoidjaid, et olen saanud olla osa Paide Linnameeskonna viimaste aastate edusammudest. Eriti tänan treenereid ja kogenumaid mängijaid, kes on aidanud mul kohaneda täiskasvanute jalgpalliga. Soovin nüüd kasutada seda võimalust, pingutada siin ja õigustada SPAL-i juhtkonna ja treenerite usaldust, kes mulle selle võimaluse andsid.“



Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe rääkis omalt poolt: „Kui klubi ajaloo esimene Euroopa Liiga kohtumine oli oluline tähis klubi arengus, siis Kristoferi siirdumine Paide Linnameeskonnast otse Itaaliasse on klubi jaoks järjekordne oluline hinnang tehtud tööle. Klubi üks olulisemaid strateegilisi eesmärke on noormängijate arendamine ja ettevalmistamine selleks, et nad oleksid suutelised astuma sammu edasi tippjalgpalli. Oleme sellesse palju panustanud, luues vajalikud tingimused ja arengule suunatud keskkonna.

Kristofer on hea näide, et olles mõned aastad tagasi Paidega liitununa veel täiesti lihvimata teemant, päädis töökus, usk ja kannatlikkus lõpuks läbilöögiga Premium liigas, millele järgnes loogilise arenguna uute võimaluste avanemine juba rahvusvahelisel areenil.“

Veskimäe lisas: „Kui viimastel aastatel on mitu meie noort välismängijat peale õidepuhkemist kohalikus liigas teinud sammu tugevatesse välisliigadesse, siis Kristoferi puhul on muidugi eriti hea meel, et treeneritetiimi ja mängija suurepärase koostöö tulemina sai teoks klubi ajaloos esimese Eesti poisi siirdumine tugevasse välisliigasse. See kinnitab, et asjaosaliste suure pühendumisega seni tehtud töö on olnud kvaliteetne ja jääme ootama juba järgmisi vilju, mis on juba küpsemas. Kristoferile soovime saapamaal edu ja kannatlikkust ning usume, et ka Itaalia väravavõrgud hakkavad peagi ragisema!“