VIDEO | Tänak ja Järveoja lendasid Türgi rallile eralennukiga 

Rallitiimid sõidavad Türki peamiselt eralendudega, et vältida kokkupuuteid teiste inimestega. Sama tunnistas Tommi Mäkinen Racing OÜ peadirektori asetäitja Mia Miettinen mõned nädalad tagasi Õhtulehele antud intevjuus. „Praegu otsustasime, et Türki läheme oma tšarterlennuga. See on turvalisem, sest muidu pidanuks ootama Istanbulis viis tundi, kuni saanuks kohalikule lennule. Nüüd sõidame Helsingist otse võistluspaika Marmarisse, et töötajate elu oleks lihtsam.“ selgitas ta toona.