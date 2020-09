Käsipalli meistriliiga avavoorus kohtuvad tunamullused finalistid 

Tänavusel hooajal on Balti ja Eesti liigad osaliselt ühendatud. Nelja mõlemas sarjas osaleva meeskonna ettemääratud omavahelised kohtumised Balti liigas lähevad ka koduste meistrivõistluste arvesse. Nii on kaks nädalat tagasi peetud mängude põhjal Eesti liiga hetkeseis järgmine: Serviti 4, Kehra ja Viljandi 2, Tapa 0 punkti ning Tallinn ja Raasiku/Mistra pole veel mänginud.

"Oleme saanud kõvasti trenni teha ja töötahe on väga hea, aga eks pallurite sulandumine hästi kokkumängivaks meeskonnaks võtab veel aega. Meil on palju noori, aga tasub silmas pidada, et näiteks Aruküla poisid on juba mitu aastat meistriliigas tegutsenud," sõnas Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp.