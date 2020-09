Ralliportaal: on üha tõenäolisem, et MM-kalendrisse lisandub vormel 1 ringraja ümbruses toimuv etapp 

WRC-sarja ametliku kalendri põhjal lõpeb koroonapandeemiast räsitud hooaeg 22. novembril Belgias, kuid hinnatud ralliajakirjaniku David Evansi sõnul on väga tõenäoline Monza etapi lisandumine. Kuigi Autodromo Nazionale di Monza ringrada on tuntud kui vormel 1 võistluspaik, toimub seal alates 1978. hooajast iga-aastane ralli.

Kuigi sellel nädalal sõidetakse Türgis ning oktoobris ja novembris toimuvad Sardiinia ja Ypresi MM-rallid, soovib promootor kalendrisse veel ühte võistlust. Siiani on arutlusel Horvaatia ralli lisandumine, kuid aina tõenäolisem on, et MM-sarjale tõmmatakse joon alla 3.-6. detsembrini sõidetaval Monza etapil.

"See oleks WRC-sarja jaoks väga loogiline. Monza ringrajal tuleb piisavalt palju võistluskilomeetreid, et see muudaks etapi põnevaks," rääkis Dirtfishile allikas, kelle sõnul võiks toojaid meelitada odavad kulud ja boonuseks oleks võimalus tuua raja äärde publikut. Samuti võiks võistlust toetada Itaalia ettevõte Pirelli, kes on järgmisest hooajast WRC-sarja ametlik rehvitarnija.