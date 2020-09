Elu nagu seebiooper: Brasiilia jalgpallitäht abiellus oma laste ema õetütrega. Eksnaine: nagu matnuks oma tütre elusalt 

47 korda Brasiilia koondist esindanud Hulk sattus eelmise aasta lõpus suhtedraamasse. Ta lahutas detsembris 12-aastase abielu Iran Angelo de Souzaga, kuid samal kuul selgus, et 34aastane jalgpallur oli leidnud uue kaaslase, kelleks oli ta endise naise 31aastane õetütar Camila Angelo.

Passis nime Givanildo Vieira de Souza kandev Hulk ütles, et ta ei reetnud oma naist ja armastus õetütrega tärkas alles peale lahutust. Noorpaar abiellus kohe 2020. aasta märtsis.

33aastane Iran Angelo tunnistas, et sai väga haiget. "Ma ei uskunud, et minuga võib midagi sellist juhtuda. See oli väga valus ja Camila murdis mu südame," ütles ta Brasiilia telekanalile Record TV antud intervjuus. Naise sõnul olid nad õetütrega väga lähedased.