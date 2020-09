VIDEO | Denver tuli taas kaotusseisust välja ning alistas otsustavas mängus Clippersi 

Kokku on liigas suudetud 1 : 3 kaotusseisust välja tulla 13 korda, Clippersi treener Doc Rivers on aga kolmel korral 3 : 1 eduseisu maha mänginud.

"Kõik olid lõpuni pühendunud, ei andnud kordagi alla, uskusid üksteisesse ja keskendusid täielikult mängule. Suutsime alistada väga hea meeskonna kolm matši järjest. Jamal Murray viskas täna 40 punkti, Nikola Jokic tegi kolmikduubli, meie kaitse oli viimastes kohtumistes uskumatu. Kuid meil on veel palju tööd teha. Finaalis läheme vastamisi Los Angeles Lakersiga, kes on korralikult puhata saanud, kuid tean, et mehed on selleks valmis," lausus Malone mängujärgsel pressikonverentsil.