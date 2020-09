Seefeldi dopinguskandaali võtmeisik astus kohtu ette. Kas kuuleme lõplikku tõde? 

Kohtuistung algas kell 10.45. Schmidtile esitatud süüdistus on 145 lehekülge pikk ja Müncheni regionaalkohtus peaks toimuma 26 istungit. Seega võib oodata, et pika kohtuprotsessi käigus kergitatakse saladuseloori ka eestlaste tegemistelt. Viimane istung on kavas detsembri lõpus.

Saksamaa ajaloo suurimale dopinguprotsessile on akrediteeritud 180 ajakirjanikku. Päev algas süüdistuse ettelugemisega. "Eeldan, et lugemine võtab aega neli kuni viis tundi. Peame arvestama, et koroonaajastul peame tegema regulaarseid pause, et kohturuumis oleks õhku," sõnas kohtu pressiesindaja Florian Gliwitzky portaalile Tos-news.de.

Päeva peamine küsimus on, et millise taktika valib Schmidt. Viimastel kuudel on ta otsustanud vaikida. Teisalt kui Schmidti kaitsja tunneb, et dopinguarstil pole vangistusest pääsu, siis võib ta lühema karistuse lootuses anda põhjaliku ülestunnistuse.

"Süüdistataval on hulgaliselt üksikuid õigusrikkumisi. Saksamaa kriminaalõigus näeb ette siin arutlusel olevate süütegude eest kuni 15 aastase vangistuse," ütles Gliwitzky, kelle sõnul ähvardab arsti lisaks 200 000 euro suurune trahvinõue.

Eellugu:

2019. aasta 27. veebruaril toimus Seefeldi suusaalade MM-il läbiotsimine, millega käigus arreteeriti viis sportlast ja hiljem veel kaks kahtlusalust. Atleetideks olid Aleksei Poltaranin Kasahstanist, austerlased Dominik Baldaufi ja Max Hauke ning eestlased Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv. Erfurdis vahistati spordiarst Mark Schmidt, keda peetakse dopinguvõrgustiku niiditõmbajaks.

Milles süüdistatakse Mark Schmidti?