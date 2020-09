AMETLIK: ka Sardiinia ralli toimub suletud uste taga 

Raske otsus võeti vastu pärast pikka arutelu Itaalia autospordiliidu, WRC promootori ja FIA vahel. Põhjuseks on mõistagi koroonaviiruse pandeemia. Kui vahepeal oli Sardiinias haigestunuid väga vähe, siis viimastel nädalatel on diagnoositud nakatunute arv oluliselt tõusnud.

Autospordiliidu president Angelo Sticchi Damiani rõhutas, et praegusel perioodil on tähtis olla ettevaatlik. "Spordimaailmas on olnud kohutav hooaeg, kuid tähtis on järgida reegleid. Seetõttu palume teil teha koostööd, et tagada, et kõik läheks nii, nagu minema peab," vahendas Damiani sõnu portaal motorionline.