MM-sarjas teist kohta hoidev Toyota piloot tiitlile ei mõtle: võtame ühe ralli korraga 

Prantslasest kuuekordne maailmameister on nelja etapiga kogunud 79 silma ning edestab waleslast üheksa punktiga. Evans meistritiitlist rääkida ei tahtnud, vaid usub, et praegusel hetkel on tähtis keskenduda eesseisvale rallile: Türgi etapp algab sel reedel.

Eelmisel aastal jäi Evansil seljavigastuse tõttu Türgis käimata ning tunamullu rikkus esituse probleem käigukastiga. Toona oli ta veel M-Spordi piloot. Kuigi Toyota pole keerulisematel teedel just hiilanud, annab rallipiloodile enesekindlust Kreekas tehtud testimine.