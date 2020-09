Tänak strateegiamängust Türgis: tasa sõudes ei ole lõpptulemus enda teha 

Kuigi ka eesootaval Türgi rallil ei ole rehvipurunemised üllatuseks, siis Rally Estonia rehviprobleemidest rääkides ütles Tänak, et kiirused olid suured ja teed pehmed ning sellest olid tingitud ka erinevad probleemid rehvidega, mistõttu pidi ka lõpptulemuse huvides strateegiliselt mõtlema. “Meie viimase päeva kahe tagavararehvi kaasavõtmise otsus tuli pigem positsioonist lähtuvalt. Meeskonna jaoks oli oluline kindlustada 1.-2. koht ja seepärast otsustati punktikatsel lisapunktide toomise nimel mitte riskida. Mõned punktid õnnestus sealt siiski teenida, aga lisakaaluga ei olnud meie positsioon selleks just kõige optimaalsem,” sõnas Tänak WRC Rally Estonia tagasivaates.

Türgi etapp on teadupoolest WRC-sarjas sisuliselt kõige karmima profiiliga ralli, kus kiirused on kõige aeglasemad, teed kõige kivisemad ja rehvipurunemised kõige lihtsamad tulema – lihtsamaks ei tee asja ka kuumad temperatuurid, mis küll tänavu ralli mõneti edasi lükkumisega on ehk karvavõrra talutavamad. Kui muidu on Türgi etappi peetud ka korralikuks väljakutseks vastupidavuse osas, siis tänavune lühem formaat teeb ka selles osas asja lihtsamaks.

Kuigi Hyundai on varasematel aastatel karmidel ja aeglastel kruusateedel hästi silma paistnud, siis Ott Tänak ei ole varem võistlustingimustes selles autos raskete teeoludega kokku puutunud. “Peale Türgit oleme kindlasti teadlikumad. Testijärgne tunne ütles, et 2. ringi katsetel võiks auto toimida, kuid 1. ringi kogemust on veel liiga vähe, et järeldusi tegema hakata. Testis ei kesta need olud pikalt ja hetkel saame teha vaid ühepäevaseid teste ning seetõttu on nendes oludes kogemusi veel vähe,” ütles ta.

Kolm etappi enne hooaja lõppu on punktitabel äärmiselt tihe ja eksimisruumi sisuliselt ei ole. Tänak siiski ei usu, et keegi tiitliheitluses osalejatest hakkaks mängima “tasa sõuad, kaugele jõuad” stiilis strateegiamängu. “Vaevalt, et keegi julgeb sellises olukorras jätta tiitliheitlust teiste kätesse. Loomulikult tuleb ilma probleemideta läbi tulla, aga tasa sõudes ei ole lõpptulemus enda teha,” sõnas Tänak, kes kinnitas samuti, et teda soosivateks tiimikorraldustekski on kaugelt liiga vara.