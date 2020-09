Flora peatreener euromängu eel: vastaste kohta liiga palju informatsiooni pole 

„Paraku on nende liigaga selline seis, et pole ei InStati ega interneti kaudu nende kohta väga palju infot saanud,“ rääkis Henn tänasel pressikonverentsil.

„Kui tavaliselt oleme harrastanud seda, et sõidame kohapeale vastaseid vaatama, siis praeguses olukorras meil seda võimalust pole olnud. Eks mingisugune info on olemas ja usun, et oleme mängijatele siiski andnud piisavalt infot vastaste kohta. Ettekujutus nende mängust on olemas. Samas on võimatu öelda, millisel tasemel nad näiteks võrreldes Suduvaga mängivad. See selgub homme. Väga raske on videopildi abil jõudude vahekordi paika panna. Mängud, mida oleme neist näinud, on olnud väga erineva tasemega, seetõttu on väga raske tempot ja kvaliteeti objektiivselt hinnata,“ nentis Flora loots.

Flora enda koosseisust rääkides rõõmustas Henn, et paranenud on nii Matvei Igonen kui Michael Lilander. Ken Kallaste kohta sõnas Flora loots, et tema osalemine selgub ilmselt alles homse mängu jooksul. Täna oli Eesti meisterklubi treeningul tagasi ka ründaja Mark Anders Lepik, kelle kohta sõnas Henn nii: „Ta on veidi teist tüüpi ründaja (kui Rauno Sappinen- toim). Veidi sirgjoonelisem ja kulub meile kindlasti ära.“

Flora jaoks on homne kohtumine selle aasta teine euromäng, sest esmalt jäädi Meistrite liiga esimeses eelringis penaltiseeria järel alla Suduva meeskonnale. Homse matši eel on mehed veidike rohkem harjutanud just penaltite löömist. „Mitme nädala vältel me seda teinud ei ole, aga kinnitan, et oleme neid rohkem löönud küll,“ sõnas Henn. Ta lisas, et 11 meetri karistuslöögi puhul pole oluline vaid meisterlikkus, vaid ka see, mis mängija peas toimub ja kui enesekindlalt keegi end tunneb. „Treeningul on enesekindlust praktiliselt võimatu harjutada, aga oleme proovinud tekitada vastava keskkonna ja tekitada olukorra, mis loob mängijale kindluse, et ta on juba varem olnud selles olukorras,“ selgitas Henn.