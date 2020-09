Endine IAAFi president mõisteti altkäemaksu võtmise ja dopingujuhtumite varjamise eest kaheks aastaks vangi 

87aastane Diack tunnistati kolmapäeval Pariisis süüdi mitmetes korruptsioonisüüdistustes ja usalduse kuritarvitamises. Muu hulgas leiti, et senegallanne said Venemaa sportlastelt altkäemaksu, et nad saaksid hoolimata positiivsetest dopinguproovidest edasi võistelda.