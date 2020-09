Laas teenis Saksamaa tippklubi värvides esimese võidu, Tour de France'l kindlustas Roglic esikohta 

"Lõpuks see juhtus!" rõõmustas Laas Twitteris. "Esimene võit Bora-Hansgrohe särgis. Aitäh kõigile meeskonnakaaslastele."

Sama trio juhib velotuuri ka kokkuvõttes. Sloveeni Roglici edu kaasmaalase Pogacari ees on 57 sekundit, Lopez kaotab liidrile minuti ja 26 sekundiga. Suure tõenäosusega jagavad need kolm meest tänavuse tuurivõidu, sest neljas mees Richie Porte jääb esikohast maha enam kui kolme minutiga.