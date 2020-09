Jüri Ratas: kindlasti ei ole see õigustatud, et Eesti koondised peavad oma mänge teises riigis 

Eile selgus, et Eesti naiste jalgpallikoondis ei saa EM-valikmängu Venemaaga pidada kodusel A. Le Coq Arenal, vaid kohtumine kolitakse neutraalsele pinnale ehk Lätti. Selle otsuse põhjuseks on asjaolu, et hetkel on Eestisse sisenemine jätkuvalt piiratud välismaalastele, kes tulevad väljastpoolt Euroopa Liidu või Schengeni liikmesriike ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki. Neile kehtib Eestisse sisenemisel 14-päevane liikumisvabaduse piirang, millest ei vabasta ka eelnev koroonaviiruse vastu testimine või testimine piiril. See tähendab, et Venemaa koondislased peaksid Eestisse jõudes olema koheselt 14 päeva isolatsioonis.

Samal teemal Jalgpall JABUR: valitsus ei luba Eesti jalgpallikoondistel kodumaal mängida „Selge on see, et kui räägime klubidest, koondistest või noortekoondistest, siis ei ole mõeldav, et nad jäävad siia kaheks nädalaks. Seega on kaks võimalust: kas selle riigi koondis hakkab oma kodumänge pidama oma riigist väljaspool, mis minu arust pole mõistlik, või nad tulevad rahvusvahelistest sarjadest ja kvalifikatsiooniturniiridelt maha. See on minu meelest lausa absurd. Peame sellel teemal arutelusid jätkama ja usun, et suudame lahendusi leida järgmisel nädalal,“ rääkis peaminister Jüri Ratas.

Kuivõrd koroonaviiruse teine laine ja viirusesse haigestumine hakkasid juba mõni aeg tagasi suurenema, on EJL juba mõnda aega olnud valitsusega erandite tegemise osas suhtluses. Eesti Jalgpalli Liit kirjeldas kultuuriministeeriumile juuli lõpus ja augusti alguses olukorda, kaardistas vajadused, sh naiste koondise EM-valikmängu Venemaaga, ja palus teha rahvusvahelistele jalgpallimängudele erandi, sest Eestisse saabuvad sportlased ja delegatsioon on eelnevalt koroonaviiruse vastu testitud. Samuti viibivad jalgpallurid Eestis teistest eraldatuna ja kannavad näomaski, mängudele ei ole lubatud pealtvaatajaid, mis viib viiruse leviku riski miinimumini.

Paraku selgus eile, et valitsus ei tee naistekoondisele erandit ja kohtumist Eestis ei peeta, mis tähendab, et eestlannad kaotavad koduväljakueelise. Peaminister Jüri Ratas nentis täna, et sportlaste suhtes ei ole praegune olukord aus. „Sportlased on täna jäänud hammasrataste vahele. Ma ei pea õigeks, et käsitleme sportlasi eraldi ja veel jõulisemate piirangutega,“ selgitas Ratas.

„Kui räägime sportlastest, siis ei ole kuidagi erinevad sportlane Euroopa Liidu riigist või kolmandast riigist. Kõigil on väga selged usaldusmeetmed, mis on seotud testimisega. Sageli on erinevatel spordialadel ka väga karmid rahvusvahelised nõuded. Minu meelest ei ole see küsimus täna lõplikult lahendatud. Ma ei pea õigeks, et Eesti noortekoondised või täiskasvanute koondised peavad oma mänge välismaal. Tõsi, kui sporditeema üles kerkis, oli viiruskordaja Eestis juba päris tugevasti tõusnud. Väga loodan, et saame selle teema juurde hiljemalt järgmisel nädalal tagasi tulla, et leida parim lahendus ja seda nii viiruse tõkestamise kui spordivaldkonna osas,“ rääkis peaminister.

Kui naiste jalgpallikoondise mängule ei tehtud erandit, siis alles septembri alguses toimunud Rally Estonia ja rahvusvaheline triatlonivõistlus Ironman said valitsuselt eriload. Peaminister selgitas, et nende ürituste jaoks oli sportlaste käitumisjuhend välja töötatud juba ammu ja seetõttu oldi erandite tegemiseks valmis. „WRC ralli ja Ironmani otsused sündisid tegelikult juba suve esimeses pooles. Tõsi, lõplikud otsused selle kohta, kas pealtvaatajad tulevad, sündisid päris ralli eel, aga sportlaste osas sai usaldusmeetmete pakett koostöös WRC ralli korraldajatega loodud varem. See näitab tagantjärgi – ja näitas juba ka siis –, et see oli ka korraldajate poolt väga professionaalne suhtumine. Arvan, et seda käekirja tasuks üle tuua ka tänasesse hetke, kus viirusekordaja on tõusnud,“ ütles Ratas. Ta lisas, et Rally Estonial rakendatud meetmete ülevõtmiseks olekski vaja erand teha, aga hetkel pole see veel võimalik. „Erand tuleks teha, aga erandi osas on vaja jõuda kokkuleppele ja selle jaoks on vaja veel töötada,“ vihjas Ratas, et valitsus pole veel suutnud ühisele otsusele jõuda.