TÄNA OTSEBLOGI: kas Flora päästab Eesti klubijalgpalli au? 

Jalgpalli Meistrite liiga esimeses eelringis kaotas Flora 1 : 1 viigiga lõppenud normaal- ja lisaaja järel penaltiseerias Leedu meistrile Suduva. Kuna Euroopas said tappa ka Nõmme Kalju, Tallinna Levadia ja Paide Linnameeskond, siis täna on eestlastel viimane võimalus vigade paranduseks. Selleks on vaja koduväljakul võita 27-kordne Islandi meister KR Reykjavik.

Flora on koduses meistriliigas pidanud 20 matši, millest on võidetud 18. Flora peatreeneri sõnul ei ole ettevalmistus homsele mängule erinenud eelmisest euromängust ega ka tavapärasest valmistumisest Premium liiga mängudeks. “Usk enda mängu on meie puhul võtmekohaks: et keskenduksime rohkem oma mängule nii palliga kui ilma pallita. Et oleksime enda tegemistes enesekindlamad,” rääkis Flora peatreener Jürgen Henn, kelle sõnul vastaste mängujoonisest liialt head pilti ees pole.

“Paraku on nende liigaga selline seis, et pole ei InStati ega interneti kaudu nende kohta väga palju infot saanud. Eks mingisugune info on olemas ja usun, et oleme mängijatele siiski andnud piisavalt infot vastaste kohta. Ettekujutus nende mängust on olemas. Samas on võimatu öelda, millisel tasemel nad näiteks võrreldes Suduvaga mängivad. See selgub homme. Väga raske on videopildi abil jõudude vahekordi paika panna. Mängud, mida oleme neist näinud, on olnud väga erineva tasemega, seetõttu on väga raske tempot ja kvaliteeti objektiivselt hinnata,“ nentis Flora loots.

Flora enda koosseisust rääkides rõõmustas Henn, et paranenud on nii Matvei Igonen kui Michael Lilander. Ken Kallaste kohta sõnas Flora loots, et tema osalemine selgub täna.