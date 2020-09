Jalgpall Suviste suurkulutajate edetabelit troonib Londoni Chelsea Toimetas Kaspar Koort , täna, 18:18 Jaga: M

Kai Havertz on üks neljast mängijast, kellega Londoni Chelsea on seni ridu täiendanud. Arvestades, et letti on löödud 220 miljoit eurot, teeb see ühe palluri keskmiseks hinnaks 55 mijonit. Foto: Glynn Kirk

Tundub, et koroonakriis pole jalgpalliklubisid sente lugema pannud. Euroopa suurliigades pole üleminekute aken veel sulgunud, kuid väikse vahekokkuvõttena võib nentida, et kümme suurimat kulutajata on kamba peale uute mängijate soetamiseks välja käinud 930 miljonit eurot.