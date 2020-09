Spordivaria Albert Tamm – mees, kellest sai YouTube'i abiga elukutseline kettalennutaja Mart Treial , täna, 20:30 Jaga: M

ELUKUTSELINE KETTATALTSUTAJA: Eesti parim discgolf'i mängija Albert Tamm püüdleb MM-tiitli poole. Foto: Aldo Luud

Albert Tamm (22) võtab kotist kollase plastist ketta, astub rohelisel kunstmurul hoovõtuks paar sammu ja saadab selle võimsa kerepöördega lendu. See on tema töö. Ta on elukutseline discgolf'i mängija.