Liverpool ostab omale Bayerni staari 

Alcantara lahkumisest kinnitas ka Bayerni peatreener Hansi Flick. "Thiago on suurepärane mängija, kes on siin veetnud seitse edukat aastat. Ta on suurepärane inimene ja tõeline professionaal. See oli väga emotsionaalne, kui ta täna [eile] head aega ütles," lausus Flick pressikonverentsil.