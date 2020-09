Dopinguarst Schmidti abilise advokaat süüdistab prokuröri illegaalsetes uurimismeetodites ja nõuab juhtumi lõpetamist﻿﻿ 

Helkenberg, kes esindab Erfurti linnast pärit süüdistatavat, oli kokku kogunud 53 lehekülge tõendusmaterjali, milles toob välja rida põhjuseid, miks tuleks istung katkestada, kirjutab portaal Spiegel Sports. Tema arvates on prokurör süüdi järgmises:

Illegaalsete uurimismeetodite kasutamine: Helkenberg väidab, et endiselt pole selge, kuidas koguti kokku tõendusmaterjal, mille alusel operatsioonis "Aadrilaskmine" osalejaid süüdistatakse. "Uurimises osalenud eraisikud kasutasid meetodeid, mis läksid vastuollu seadusega." Kui see osutub tõeks, võib see tähistada Müncheni kohtuistungi lõppu.