Hiljuti Barcelonast kinga saanud peatreener kaebas klubi kohtusse 

Hispaania väljaande AS andmetel tahab Setien, kes nimetati meeskonna peatreeneriks jaanuaris, saada Kataloonia klubilt 4 miljonit eurot: lepingus oli klausel, mille põhjal oli see summa ette nähtud algavaks hooajaks.

Hispaanlane kirjeldas juhtunut oma Twitteri postituses. "Meie, Quique Setien, Eder Sarabia, Jon Pascua ja Fran Soto, tahame edastada järgneva teadaande: Pärast seda, mil Barcelona juhtkond oli kuu aega vaikinud ja meie esitanud mitmeid palveid, saime esimese vastuse eile [üleeile] faksi teel. See näitab, et neil pole kavatsust pidada kinni töötajate lepingutest."

"On kõigile teada, et nii klubi kui ka president tegid minu lahtilaskmise teatavaks 17. augustil. Kuid alles 16. septembril (kuu aega hilem) saatsid nad mulle esimest korda kirja, kus teatasid minu vallandamisest (ilma igasuguse tasuta). Ka ülejäänud treenerid said eile ümberkorraldamisest üllatuslikult teada. Neil põhjustel olen sunnitud laskma konfliktid lahendada advokaatidel. Selleks, et säilitada meie õigused ja lahendada see, mis FC Barcelonaga kokku lepitud sai," kirjutas Setien.