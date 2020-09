Thierry Neuville pole tiitlimõtetest loobunud: tahan saada nii palju rallisid kui võimalik 

Tõsi, palju on räägitud võimalustest, et sarjaga liituvad veel Monza ringrajal toimuv võidukihutamine ning Horvaatia ralli, mis teeks hooaja üheksaetapiliseks. See annaks Neuville'ile hea võimaluse liidritega vahet vähendada.

"Oleksin rumal, kui poleks nõus, et MM-sarjaga liitub veel üks etapp. See suurendaks mu võimalusi võita tiitel, seega loodetavasti leitakse kalendris rallide jaoks ruumi," lausus Neuville portaalile DirtFish.

Belglane on kolm korda Monza ringrajal toimunud rallisõul osalenud ning usub, et sealne etapp oleks MM-sarjale huvitav täiendus.

"Monza võib olla proovilepanev, kuid sain aru, et nad tahavad lisada kiiruskatseid, mis toimuvad mägedes ja Milano ümbruses, seega miks mitte? Kõigile oleks see uus etapp, kuid mina pean kindlasti ütlema jah. Horvaatiast mul pole aga ausalt öeldes aimugi. Kuulsin paar kuud tagasi, et nad saaksid ralli korraldada kas tervenisti kruusal või asfaldil, mida eelistaksin mina. Mida rohkem etappe me saame, seda õnnelikum ma olen," selgitas Neuville.