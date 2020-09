KARM LOOS: Flora võib edu korral kohtuda Zagrebi Dinamoga 

Islandi klubi Reykjaviki 2:1 alistanud Flora kohtub Euroopa liigas järgmisena Malta klubi Florianaga. Täna toimunud loosi tagajärel selgus, et edu ja edasipääsu korral oleks Flora järgmine vastane Horvaatia klubi Zagrebi Dinamo.

Euroopa liigas mängivad lisaks Florale mitmed teised Eestiga seotud klubid. Ats Purje ja Artur Pika koduklubi KuPs kohtub esmalt Suduvaga, edu korral minnakse vastamisi Djurgardeni või Clujiga. Ilja Antonovi leivaisa Ararat-Armenia mängib alustuseks Sloveenia klubi Celjega, edasipääsu korral on vastaseks Crvena Zvezda (Serbia). Joonas Tamme koduklubi Tšernigivi Desna mängib esmalt Wolfsburgiga, edu korral on järgmiseks vastaseks St. Gallen (Šveits) või Ateena AEK (Kreeka).