Spordivaria Legendaarne spordiarst Eldur Annus: „Inimese elu sõltub pärilikkusest ja elustiilist. Meditsiini osa on pigem väike.“ Kaarel Täll , täna, 17:05 Jaga: M

GALERII

ENDISELT AKTIIVNE: „Tippsport pole tervislik, aga küll on seda liikumine,“ avab oma vormis püsimise tagamaid spordiarst Eldur Annus, kes ise on tegelenud kergejõustiku ja korvpalliga. Foto: Martin Ahven

Erika Salumäe, Erki Nool, Andrus Värnik, Jaak Salumets, Mart Poom, Jaan Talts... Seda rida võiks jätkata veel väga pikalt. Jutt käib Eesti esimese diplomeeritud spordiarsti ehk Eldur Annuse patsientidest. Üle 10 000 lõikuse teinud Annus käib tööl 80aastaseltki. „Praegu olen pensionär ja töötan osalise koormusega. Kuna haigekassa eriarstide järjekorrad on väga pikad, otsivad inimesed, kust on võimalik saada kiiret abi. Me ei vali patsiente, vaid võtame kõik vastu,“ kirjeldab Eldur Annus igapäevatööd ja avaldab muu hulgas ka oma pikaealisuse saladuse.