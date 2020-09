Kergejõustik Eesti rekordinaine oma esimesest 100 kilomeetri jooksust: lamasin kaks päeva voodis, märg rätik otsaees, ei suutnud kätt ega jalga tõsta Deivil Tserp , täna, 20:00 Jaga: M

GALERII

Raili Rüütel oma käsitööpoes. Foto: Erakogu

„Alguses osalesime sõbrannaga maijooksul. Leppisime kokku, et me ei kõnni kordagi. Kui jõudsime finišisse, siis nutsime suurest rõõmust, et suutsime läbida seitse kilomeetrit. See oli tohutult hea emotsioon,“ räägib Raili Rüütel, kes püstitas hiljuti Sillamäel 24 tunni jooksus Eesti rekordi – 199 kilomeetrit ja 250 meetrit!