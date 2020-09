Adamo WRC-kanalis: ma pole üldse õnnelik, Tänak rääkis konkurentidele meie rehvistrateegia välja 

Hyundai meeskonna boss Andrea Adamo viskas Tänaku kavala vaikimise üle nalja ning ütles, et on eestlase peale pahane.

„Ma ei ole õnnelik, ma ei ole üldse õnnelik. Tänak lobises konkurentidele just meie rehvivaliku välja: nüüd teavad kõik, et me kasutame musti ümmargusi Michelini rehve,“ naljatas Adamo.