Tunnustatud neuroloog: Michael Schumacher on ärkvel ja võib teha esimesi samme 

„Ma arvan, et ta on vegetatiivses seisundis, mis tähendab, et ta on ärkvel, aga ei vasta,“ spekuleeris Riederer kanali TMC dokumentaalile. „Ta hingab, ta süda lööb, ta saab tõenäoliselt istuda ja võib-olla teeb isegi väikseib beebisamme. Aga mitte enamat.“



Zürichis elava doktori sõnul ei näe me enam kunagi vormelilegendi endisena.