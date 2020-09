Karjääri lõpetanud skandaalne Conor McGregor haub UFC juhiga tagasitulekuplaane 

McGregor pidas viimase matši jaanuaris Donald Cerronega ning võitis kõigest 40 sekundiga. Iirlasele hakkas aga närvidele käima, et ta ei saa UFC sarjas nii palju matše, kui ta vääriks ning seega tegi juunis ootamatu avalduse karjääri lõpetamisest.



Vahepeal liputamisskandaali sattunud McGregori rusikad aga sügelevad ning UFC juht ana White kinnitas, et iirlane on temaga ühendust võtnud.