Tänak: olen üsna kindel, et punktikatseks olen rajal tagasi 

"Meil oli roolisüsteemiga probleeme, kuid ei tea, mis see täpselt on, sest auto on jätkuvalt metsas. Peame ootama, millal see teenindusparki jõuab, et teada saada, mis juhtus. See toimus küllaltki järsku, mingeid hoiatusmärke polnud. Tavaliselt ei ole see suureks probleemiks ja selle parandamine ei tohiks liiga keeruline olla, vahendas Tänaku sõnu Autosport.