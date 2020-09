Adamo kommenteeris Tänaku sõidu rikkunud probleemi: enam seda ei juhtu 

Küll aga ei soostunud itaallane detailidesse laskuma.

"Meil oli probleem roolisüsteemiga. Seda, mis selle põhjustas, ma teile ei ütle. Aga enam seda ei juhtu," ütles Adamo portaalile DirtFish.

Hyundai boss lisas siiski, et ta on pettunud, et Tänaku masin alt vedas.

Kuigi Türgi rallit juhib Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville, on itaallase mõtted eelkõige valitseva maailmameistri avariil.

"Katkestamine varjutas terve päeva. Kuid see, et üks meie pilootidest juhib ning teine jagab teist kohta, loob homseks head eeldused. Thierry läks päeva edenedes paremaks, peame mõistma, et meil on vaja võtta 100% sellest, mis meil on," lausus Adamo.